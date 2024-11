Lanazione.it - Animata protesta dei cittadini

Leggi su Lanazione.it

A Cerreto, zona collinare di Borgo a Mozzano, giovedì sera è andata in scena unapiuttostoda parte deiche si trovavano in una situazione di forte criticità, dopo ore di mancanza di energia elettrica e di attesa dell’intervento dei tecnici A raccontare la storia e lo stato d’animo degli cerretani sono stati loro stessi, dopo una serie di eventi e quello che posiamo definire un lieto fine, anche se nelle loro parole non manca un residuo di amarezza e di rabbia per la vicenda. "Nella nostra piccola comunità dalle 21:30 di giovedì si era verificato un blackout causato dalla tempesta di vento che aveva colpito tutta la zona - spiegano-. Pur avendo ripetutamente segnalato il guasto ad Enel, nella mattina di ieri ben 75 utenze erano purtroppo ancora senza corrente elettrica.