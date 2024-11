Sport.quotidiano.net - Alino Diamanti si racconta: “Del Piero mi voleva in Australia già dieci anni fa”

Prato, 24 novembre 2024 - La scorsa estate aveva conseguito a Coverciano l'abilitazione “Uefa A” ed è quindi logico pensare come in futuro sia intenzionato a tentare l'avventura alla guida di una prima squadra. Al momento però, Alessandroallena le giovanili del Melbourne City dopo aver terminato lo scorso anno una lunga carriera da giocatore pro iniziata in un giorno di primavera del 2000 in Serie C2 a Novara, con la maglia del Prato. E' infatti rimasto ine proprio qualche giorno fa si èto nel corso di un podcast andato in onda sui canali social del gruppono Optus Sport, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera. Ripartendo dall'esperienza in Premier League al West Ham, chiusa dopo solo una stagione per rientrare in Serie A ed essere convocato in Nazionale.