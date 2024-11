Sport.quotidiano.net - Virtus, questa è una pausa di riflessione. Da Clyburn a Tucker: che rebus il futuro

Achille Polonara si aggregherà al gruppo della nazionale italiana che lunedì affronterà l’Islanda a Reggio Emilia in una gara valevole per la qualificazione ai prossimi campionati europei. Non è l’unico bianconero impegnato infase che precede la competizione continentale e questo per laè un problema. E’ vero che Luca Banchi era già il ct della Lettonia quando è stato ingaggiato dalla Segafredo ed è altrettanto vero che il fatto di essere convocati anche in queste finestre è un riconoscimento esplicito del singolo atleta, ma in questo modo la V Nera non avrà la possibilità di mescolare le carte per trovare quell’amalgama che fino a qui è mancato. Di tutti i nuovi arrivati solo Matt Morgan ha trovato il modo di inserirsi in un sistema di gioco che gli altri non hanno assimilato, tanto che sia che si parli di Sassari sia che si parli del Maccabi per spuntarla alla fine la V nera ha bisogno di tenere i vecchi in campo e gli altri a sedere.