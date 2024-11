Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovata era ascolto ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco vita in studio troppo comodo per noi teniamo respingere il mandato di arresto accusarmi il tribunale degli Aia di antisemitismo quel giudice non si è svegliato pensando odio gli ebrei e voglio restare loro Mirko sia Repubblica lo scrittore italiano assaf gavron appartengo alla maggioranza di italiani che non vogliono più ne torniamo come primo ministro aggiunge credo che faccia soltanto dei danni non so e per l’ennesima anche al nostro paese ed è colpa sua che mi sveglia ni Oggi veniamo visti in gran parte del mondo come una forza crudele per me Dunque qualsiasi sviluppo che limitano Italia o è positiva ha detto Sei un tribunale internazionale vuole arrestarlo sa pure ancora in vista del nuovo libro autobiografico di oltre 700 pagine in uscita martedì quotidiani tedeschi hanno già pubblicato alcuni estratti delle Memorie di Angela Merkel e altre dichiarazioni la cancelliera sono stato invece rilasciate durante un’intervista al Corriere della Sera al quotidiano di via Solferino Merkel ha parlato dei suoi rapporti con gli altri premere italiani Prodi lo avevo conosciuto quando presidente della commissione europea mi aveva colpito che spingesse con entusiasmo per l’ampliamento est dell’Unione con Berlusconi ho lavorato più amichevolmente di quanto molti pensavano si adoperava sempre per raggiungere comunico metti europei durante la crisi dell’Euro la cooperazione con lui si è fatta più difficile precisando Non ho voluto io la caduta di Silvio Berlusconi ancora la guerra in primo piano Sul blocco della NATO si pone sul piano della realtà si smette di soffiare sul fuoco della guerra in Ucraina questo conflitto può essere condiviso senza alcun costo per l’umanità almeno senza nuovi costi lo ha detto il vice capo del consiglio di sicurezza Russo dmitry medvedev in un’intervista al canale televisivo Saudita alarabiya ha poi definito l’uso di armi nucleari da parte della Russia un’opzione trema la decisione più ovviamente viene presa dal comandante supremo poi c’è da presidente del paese i rischi sono elevati Ma ciò non significa che siano i reversibili ha affermato più di 300 anno G e hanno invitato i paesi in via di sviluppo della Cina lasciare la conferenza delle Nazioni Unite sul clima Baccus i paesi ricchi non metterà nel loro impegno finanziario se questa coppa non verrà proposto nulla di abbastanza forte vi invitiamo a lasciare il tavolo dei negoziati per combattere un soggiorno e noi condurre Malatesta battaglia lo scrivono 335 organizzazioni in una lettera indirizzata un’alleanza di 134 paesi che riunisce paesi in via di sviluppo e Cina un gruppo chiamato G70 di cucina noi vi sosteniamo con tutto il cuore mi respingere l’attuale testo negoziale questo test è assolutamente inaccettabile è contenta e paesi sviluppati liberarti completamente da loro obblighi in termini di finanziamento della lotta contro il cambiamento climatico per i paesi in via di sviluppo hanno sottoscritto le o n g in chiusura Torniamo a parlare di scuola Son raccolte più di 60 mila firme per la petizione lanciata da ANIEF sul tema delle pensioni sentiamo in proposito il presidente nazionale Marcello Pacifico sentendo veramente Mettendo in luce un malessere quello del Burnout del personale scolastico della scuola più vecchia del mondo primo più di 250.