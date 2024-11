Tvzap.it - Natale 2024, la pessima notizia per chi mangia il panettone

Manca poco più di un mese alle feste natalizie e a breve nelle tavole degli italiani arriveranno pandori, panettoni e torroni. Ma ci sono brutte notizie per chi acquista questi dolci natalizi. Un’indagine del Codacons, che analizza i prezzi dei vari prodotti, ha evidenziato dei rincari dei prezzi di panettoni e altre delizie tipiche delle feste invernali. Quanto costeranno i dolci dinel? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Tragico lutto per l’ex calciatore di serie A: è morto il figlio a soli 20 anniLeggi anche: Panico e paura sul volo Ryanair in Italia: “Urla e pianti. Pensavamo di morire”, arrivano i rincari anche su panettoni, pandori e torroniCon l’arrivo dei prodotti tipici delle feste natalizie nei supermercati, il Codacons ha avviato uno studio per capire che tipo di spesa dovranno affrontare gli italiani nel mese di dicembre.