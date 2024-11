Ilfoglio.it - Madame Bovary è un libro dell’orrore. L’orrore che racconta di me

Sotto il vulcano è unè un. Quest’orroreanche di me”, scrive Antonella Lattanzi in "Capire il cuore altrui. Emma, Flaubert e altre ossessioni” (Harper Collins). Emma è la protagonista, sempre sminuita, di Flaubert: di lei è stato detto, e perfino insegnato, che è un personaggio vacuo, una donnetta viziata vittima dei romanzi d’amore. Antonella Lattanzi, in questo saggio personale, partendo da, parla di letteratura, ma anche delle spiagge su cui leggiamo i romanzi, delle persone che ci sono accanto mentre li leggiamo, dei nostri sogni e desideri, dei nostri appunti ed emozioni (“Bleah, Rodolphe”; “vomitevole uomo Rodolphe”, a matita sulla prima copia Meridiani Mondadori). Accanto ad alcune note di critica letteraria profondissime – è sempre una gioia leggere uno scrittore che scrive dei libri che lo ossessionano – ci sono osservazioni che avvicinano la lettura a noi, aspetti divertenti, dettagli: le unghie di Emma che entrano in scena prima di lei, il suo amante che si prepara arricciandosi i capelli.