Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: azzurri in difficoltà in gara-1, fra poco il via di gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Sul podio di tappa troviamo anche Nuova Zelanda e Svizzera, attendiamo il passaggio delle altre imbarcazioni.11.44-1 va agli Stati Uniti! Gli americani si aggiudicano la prima regata della stagione e si portano a casa 10 punti preziosi.11.44 Stati Uniti primi al passaggio del quarto mark e si avvicinano al successo.11.43 Stati Uniti e Nuova Zelanda si avvicinano al quarto mark.11.42 Italia che viaggia tutta sulla sinistra del campo regata: glistanno cercando di riportarsi quantomeno sul Canada.11.42 Strambano i kiwi, gli Stati Uniti si riportano in vetta.11.41 Occhio perché la Nuova Zelanda, utilizzando una tattica differente rispetto a Stati Uniti e Australia, si porta momentaneamente in prima posizione.11.40 Italia che rimane in decima posizione al passaggio al gate 3.