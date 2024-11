Iltempo.it - Landini non arretra: "Rivolta sociale". Gasparri lo inchioda: "Clima deteriore"

Scontri e odio di piazza non sono bastati a farre Maurizio. Il segretario della Cgil, piuttosto, è tornato a scandire il solito slogan sulla "". "Non si è liberi quando c'è la guerra, quando si è precari, se non arrivi a fine mese, se non sei in grado di curarti o se addirittura muori sul lavoro. Quindi lo sciopero, lae la lotta per la pace sono la stessa cosa", ha detto. E ancora: "Lanon è un richiamo alla violenza, è ladi ogni singola persona a non girarsi dall'altra parte di fronte alle disuguaglianze. Quindi, essere qui per la pace vuol proprio dirersi contro la guerra. Non ci si può rassegnare". Non è mancato un invito a "mobilitarsi", a manifestare. Sul tema ha usato parole chiare il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, che ha iniziato la sua analisi commentando la guerriglia urbana andata in scena all'università capitolina La Sapienza.