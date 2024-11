Linkiesta.it - L’America non si è ancora arresa alle forze illiberali

«Gli Stati Uniti d’America in questa fase storica devono lottare per evitare uno scivolamento verso un sistema illiberale, ma in realtà questa è una battaglia vecchia quanto il Paese stesso, e non credo assolutamente che sia già finita». Lo ha detto Robert Kagan, uno dei principali commentatori politici americani e autore del libro “Insurrezione” (edito da Linkiesta Books), in collegamento con Linkiesta Festival, intervistato dal direttore de Linkiesta Christian Rocca.Nel tuo libro descrivi le ragioni storiche e intellettuali che reggono l’ascesa politica di Donald Trump e del trumpismo. Perché in questo momento è una ricetta vincente? Il mondo illiberale fa parte delfin dall’inizio. Anche dopo la Guerra Civile, dove sono state sconfitte, lesono rimaste lì, principalmente negli Stati del Sud, con le loro posizioni sullo schiavismo e le idee su cosa dovesse essere il governo centrale.