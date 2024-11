Iodonna.it - Da chi deve smetterla di tergiversare e sostenere il cambiamento a chi deve abbracciare nuove modalità. L’oroscopo della settimana

Da chi sta finalmente chiudendo il cerchio e raggiungendo un obiettivo a chi ha bisogno di capire se sta facendo tutto il possibile per esprimere il proprio talento. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileSentite il desiderio di reinventarvi per allargare la visione del mondo e approfondire le relazioni che già avete. Questa sì, è una folata di nuovo.Parola chiave: acquisire.Toro20 aprile – 20 maggioIl vostro destino brilla. Un’energia vi coinvolge in discussioni che rivoluzionano la vita. È vietato, sostenete il.Parola chiave: rivoluzione. Leggi anche › Il Tema Natale di Romana Maggiora Vergano, Scorpione tra luce e ombra Gemelli21 maggio – 21 giugnoÈ ora di raggiungere il risultato.