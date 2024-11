Lortica.it - Opocsoro

Eccoci al 22 novembre, un giorno in cui il cielo non si limita a illuminarti, ma a farti un esame di coscienza senza anestesia. Se cerchi consolazione, cambia pagina. Oggi le stelle non indorano pillole: ti diranno quello che devi sentire, non quello che vuoi sentire. Buona fortuna. ne avrai bisogno. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Sempre pronto a partire in quarta, ma oggi rischi di rimanere senza benzina a metà strada. Fermati, pianifica, respira. Non sei in una gara, anche se te ne convinci ogni giorno. Toro (20 aprile – 20 maggio)Il tuo mantra oggi è “non mollo mai”, ma forse dovresti. Continuare a insistere su una strada che non porta da nessuna parte non è perseveranza, è testardaggine pura. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Le tue chiacchiere oggi ti porteranno dritto in un pasticcio.