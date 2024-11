Sport.quotidiano.net - La Reno cerca il colpaccio. A Russi arriva la capolista

Il campionato di Eccellenza propone nel weekend alle porte le gare della quattordicesima giornata di andata. Si comincia domani, alle 15, con gli anticipi di Budrio, dov’è coinvolta la, e Granarolo Emilia (Granamica-Gambettola). Mezzolara-. Sulla carta – domani, alle 14.30, allo ‘Zucchini’ di Budrio – c’è una montagna da scalare per l’undici di Sant’Alberto. La formazione di mister Orecchia, squalificato, si troverà di fronte la terza della classe, forte del miglior attacco del girone con 24 reti (Karapici capocannoniere con 11), a quota 23 punti, a -3 dalla vetta, e candidata n.1 alla promozione. La(6 risultati utili consecutivi) sta comunque uscendo fuori e vale sicuramente qualcosa di più dell’11° posto a quota 14. Solarolo-Osteria Grande. Domanica, alle 14.30, all’Arboscelli, va in scena lo scontro diretto di centro classifica fra due matricole che hanno impattato bene con la nuova categoria, anche se hanno scelto strade diverse per stabilizzarsi al 9° posto.