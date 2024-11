Italrugby Brex | Proviamo a fare un ulteriore step nella nostra crescita

Leggi su Sportface.it

Il trequarti della Nazionale italiana di rugby, Ignacio, ha parlatoconferenza pre partita contro gli All Blacks, in cui scenderà in campo per la prima volta da capitano: “Con la Georgia siamo stati bravi e ci è mancata la finalizzazione dell’azione, ma siamo riusciti a crearne tantissime che a questo livello non è semplice. Adesso dobbiamoundiper riuscire a chiudere le nostre azioni epunti. Contro la Nuova Zelanda però non possiamo pensare solo all’attacco: abbiamo concesso solo due situazioni difensive contro la Georgia e da quelle loro hanno segnato, quindi per la partita c’è un grande focus sulla difesa“.ha poi aggiunto: “Ci siamo trovati benissimo qui a Torino. Abbiamo avuto una bella accoglienza al nostro campo di allenamento. Lo Juventus Stadium, poi, è veramente bello, con il pubblico che sarà molto vicino e il terreno di gioco in condizioni davvero perfette.