Italiano arrestato in Egitto, appello della madre: "Mio figlio sta male, aiutatemi"

"Sono molto preoccupata perché miosta, lui ha bisogno di me e io di lui. Non so cosa fare". È questo l'lanciato dalladi Elanain Sharif, il 44enneine di cui non si hanno notizie da giorni. Il messaggio è stato diffuso attraverso l'Ansa dal legalefamiglia, l'avvocato Alessandro Russo. "È stato messo in carcere appena siamo arrivati in aeroporto", spiega ladall'. "Non posso sapere come sta" - ha aggiunto - "perché non riesco a parlarci e sono molto preoccupata". La donna ha spiegato che il "ha subito tre interventi alla schiena, l'ultimo 30 giorni fa a Londra".