Lanazione.it - “Giornata Nazionale dell’albero”, Aboca celebra la seconda edizione del Progetto Mandorlo

Leggi su Lanazione.it

Sansepolcro, 21 novembre 2024 – quasi 40 alberi sono stati piantati questo pomeriggio presso la sede diin occasione della. Un albero per ogni nuova vita: questo, in sintesi, ilavviato lo scorso anno dall’azienda con sede a Sansepolcro. Un’idea per omaggiare la genitorialità dei dipendenti dell’azienda all’arrivo di un nuovo nato o di una nuova nata. 40 alberi, tanti quanti i bambini e le bambine “nati in azienda” a partire dallo scorso novembre, mese in cui l’Azienda ha varato il. Olmo campestre, ciliegio, acero di riccio, sorbo, cerro e altre specie tipiche del nostro territorio: tutte le piante posate sono state contrassegnate da targhette identificative, ciascuna con il nome del neonato o della neonata a cui l’albero è dedicato.