Imiglioridififa.com - FC 25, Il Nuovo Obiettivo FC Pro Live che vi regala 2 giocatori (riuscirete a farlo?)

Leggi su Imiglioridififa.com

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato: FC Pro: part. Finali ChampionsProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!: FC Pro: part. Finali ChampionsMetti alla prova le tue abilità nelle Finali Champions per ottenere oggetti giocatore extra! Oggetti non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 2Premi finale: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Termina il 02 dicembre 1 – Vincine 10Vinci 10 partite nelle Finali ChampionsPremio: 1x Momenti Richarlison Non scambiab.2 – Vincine 22Vinci 22 partite nelle Finali Champions.Premio: 1x Giocatore Flashback João Félix Non scambiab.Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.