Lettera43.it - Chiara Ferragni e il bilancio del 2024: «Necessario lasciar andare certe persone»

Leggi su Lettera43.it

«Un anno nella mia “nuova” casa». Inizia così un lungo post su Instagram diin cui la 37enne imprenditrice digitale ha tirato le somme del suo. «Senza dubbio il più difficile della mia vita ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà». Negli ultimi 12 mesi ha infatti vissuto la crisi e la successiva separazione con il marito Fedez e lo scandalo del Pandoro-gate in quella che appare come una vera e propria rivoluzione sentimentale e professionale. Oltre all’ex partner, l’influencer sembra aver in qualche modo confermato le indiscrezioni di una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, con cui era stata paparazzata dai settimanali Chi e Oggi. Fra i tanti commenti anche quello della sorella Valentina: «Non più la “che vorrei”, ma lache sei». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Il post di: «Chi ti ama davvero rimane accanto a te»Parlando del suoha richiamato la fine della relazione con Fedez.