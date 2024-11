.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 9^ giornata

In C1, il Pietralacroce ospita il Cagli, il Cerreto d’Esi affronta il Gagliole in trasferta, il Chiaravalle sfida il Montelupone. In C2 le sfide clou sono Città di Ostra-Castelbellino, Sambucheto-Aurora Treia e Avenale-Real Fabriano VALLESINA, 22 novembre 2023 – Ci apprestiamo a vivere una 9^diC1 e C2 dia 5 che vi invitiamo a non perdere, se avrete occasione di recarvi in qualche palazzetto in giro per le Marche. Scopriamo ilcompleto delle gare tra stasera, venerdì 22, e domani, sabato 23 novembre.C1Per quanto riguarda laC1, stasera giocano Pietralacroce e Cerreto d’Esi, mentre domani scenderà in campo il Chiaravalle. Il Pietralacroce, sesto a -2 dai play-off, affronta in casa il Cagli terz’ultimo. Il Cerreto d’Esi, nono a solo +1 dai play-out, sarà ospite del Gagliole quinto.