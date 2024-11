Ilgiorno.it - Benemeriti, fumata nera: salta la cerimonia

"Nessun profilo pienamente confacente ai criteri",dalla commissione che avrebbe dovuto, nei giorni scorsi, selezionare i cittadinideceduti cui attribuire l’onoranza al Famedio. Niente targa, e(già fissata per il prossimo 30 novembre) annullata. All’ombra del flop, notificato in via ufficiale, qualche polemica politica sull’esclusone in particolare della candidatura di Mauro Parolini, il presidente dell’associazione nazionale carabinieri da poco scomparso. L’attribuzione delle onorificenze al cimitero è consuetudine ormai da anni. Il criterio, chiaramente espresso: riconoscimento a personalità che, in ambito vario, abbiamo "contribuito in modo significativo alla crescita sociale e civile della città, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione".