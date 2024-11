361magazine.com - Beauty report 2024, dai calendari dell’avvento al fenomeno dei “dupes”: Klarna svela lo shopping di bellezza degli italiani in vista delle Feste

Daldei “” aidi. Ma anche hair routine e skincare “green” per i giovanissimi.le tendenze che definiscono le scelte d’acquisto dei consumatori nel settore. Tra risparmio, benessere e tecnologia, come affrontano glilodiinfestività natalizie? Tutto quello che c’è da sapere Con l’avvicinarsifestività natalizie,, provider globale di pagamenti e di servizi per loassistiti da intelligenza artificiale, presenta la seconda edizione del suo, l’indagine che getta luce sulle abitudini di acquistonel settore dellae del benessere.Quest’anno,introduce anche due nuovi strumenti gratuiti per aiutare i consumatori a risparmiare sugli acquistinel periodo clou dello: il programma di cashback e lo strumento di confronto dei prezzi.