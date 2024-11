Iltempo.it - "Tempesta artica e crollo delle temperature": la data da segnare

Unaattraverserà presto il nostro Paese "con venti estremi e fenomeni intensi" per spostarsi verso il Centro-Sud. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, lo conferma. Non mancheranno rovesci, che saranno "più diffusi nelle zone interneregioni tirreniche, ma in parziale sfondamento anche verso le adriatiche. I cumulati più importanti si prevedono su Lazio, Campania e Calabria". Domani sera, a causa di uno spostamento della perturbazione verso i Balcani, "assisteremo a un miglioramento generale". Il "weekend sarà tutto sommato buono anche se avremo un ulterioreminime", hanno anticipato gli esperti. Cambio di passo atteso per la giornata di domenica, quando il cielo "si coprirà al Nord e su parte del Centro". I meteorologi dicono di più: "All'improvviso si formerà un ciclone sorprendente, anomalo, eccezionale, molto lontano dall'Italia ma con caratteristiche tropicali in Europa".