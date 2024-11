Gaeta.it - Settore Automotive in crisi: i sindacati chiedono un intervento urgente del governo

Facebook WhatsAppTwitter La situazione nelsta vivendo un momento critico, come dimostra la lettera inviata dai segretari generali di Fim, Fiom e Uilm alla premier Giorgia Meloni. La richiesta di convocare un incontro al tavolo della presidenza del Consiglio dei Ministri sottolinea le difficoltà che le aziende delstanno affrontando, amplificate dai recenti scioperi e manifestazioni dei lavoratori. L’assenza dei vertici di Stellantis e le problematiche legate alle risorse pubbliche sono al centro delle preoccupazioni dei.Richiesta di convocazione alI segretari Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella hanno evidenziato che la situazione attuale di stallo nel confronto ministeriale richiede un’azione tempestiva. “La responsabilità non può più essere rinviata”, dichiarano i sindacalisti, esprimendo il timore che, senza un riscontro positivo da parte del, saranno costretti a organizzare un’auto-convocazione presso Palazzo Chigi, per mobilitare i lavoratori dele ottenere visibilità sui problemi che affliggono l’industria.