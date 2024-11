Progettare il futuro”, si chiude la 6ª edizione di Valve Industry Think Tank

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Si è conclusa la sestadi IVS, l’appuntamento di confronto che ha riunito gli interpreti di primo piano della filiera delle valvole industriali nell’auditorium di Confindustria Bergamo, all’interno del Kilometro Rosso Innovation District.Promotrice dell’evento è stata IVS – IndustrialSummit, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control.Il convegno si è svolto in collaborazione concampus, l’associazione per la formazione dei produttori italiani di valvole industriali, comparto che rappresenta un’eccellenza nel contesto competitivo europeo. Nel 2022, quasi 4 valvole per l’Oil&Gas su 10 prodotte in Europa sono state realizzate in Italia, dove il settore ha sfiorato i 3,0 miliardi di valore della produzione (+12% rispetto al 2021).