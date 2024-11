.com - Natale e Capodanno con vista sul blu: wellness delle meraviglie al nuovo 5* A-Rosa Lago di Garda

“Dimmi che essenza preferisci e ti dirò qual è il trattamento migliore per te”. Con questa domanda si viene accolti dalla Spa manager del nuovissimo resort 5 stelle A-di, affacciato sul Golfo di Salò, per un’esperienza di lusso rilassato immersa nella bellezza naturale del più grandeitaliano.Approfittandovacanze di, il resort è la scelta ideale per una pausa rigenerante concedendosi un break di qualche giorno per trovare unequilibrio tra corpo e spirito, anche grazie ai trattamenti personalizzati della SPA-, messi a punto sulla baseformule interamente vegetalilinee& beauty di Vinoble Cosmetics, sofisticato brand artigianale nato tra i vigneti della Stiria.Immersi in un autentico giardino mediterraneo, con 130 varietà di piante che fondono interni ed esterni in un dialogo armonico di verde e luce, il proprio tempo di qualità sarà caratterizzato da un particolare dolcezza: tra ampie terrazze e balconi panoramici, il resort svela infatti una prospettiva unica sul, illuminata tutto l’anno dalla luce calda del