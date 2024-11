Inter-news.it - Lautaro Martinez trascinatore anche dell’Argentina! All’Inter gestione obbligata – CdS

Leggi su Inter-news.it

Dopo aver trascinato l’Argentina alla vittoria,tornacon l’obiettivo di ritrovare la continuità mancata in questo inizio di stagione. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, dopo due partite giocate da titolare in Nazionale, Simone Inzaghi dovrà gestirlo contro Verona e Lipsia.continua a confermarsi come uno dei migliori attaccanti al mondo, protagonista assoluto sia con la magliache con quella dell’Inter. Il “Toro” ha recentemente raggiunto quota 32 gol con l’Albiceleste, eguagliando un mito come Diego Maradona e consolidando il suo ruolo di leader nella squadra di Lionel Scaloni. Con 11 reti in 16 partite nel 2024 e il titolo di capocannoniere nella Copa América, l’attaccante ha scalzato definitivamente Julian Álvarez, guadagnandosi la fiducia totale del commissario tecnico.