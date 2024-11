Ilgiorno.it - "La nostra ricetta? Serietà e attenzione al lato umano"

Il Nervi-Ferrari si conferma nell’élite dei migliori licei italiani. L’istituto scolastico morbegnese è ancora ai vertici regionali della graduatoria Eduscopio. In Lombardia il Nervi eccelle, mentre per conoscere la sua posizione nella classifica italiana- dove ha primeggiato negli ultimi due anni - bisognerà attendere la giornata odierna. "Ma già prevalere in Lombardia sarebbe un successo, un motivo di soddisfazione per tutti quelli che lavorano in questo istituto di Morbegno - dice Elisa Gusmeroli, dirigente scolastica a capo del Nervi-Ferrari -. L’indagine di Eduscopio-Fondazione Agnelli è una delle più obiettive ed essere ai vertici vuol dire che stiamo lavorando molto bene. Tengo a dire che non operiamo con l’obiettivo di essere in cima alle classifiche ma è chiaro che fa piacere essere riconosciuti come un istituto valido.