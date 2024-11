Lanazione.it - Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in programma a Calci

(PI), 21 novembre 2024 – L’amministrazione comunale dipromuove una serie diculturali e di approfondimento, aperte a tutta la cittadinanza, in occasione del 25 novembre,internazionale per l’eliminazione dellale. “Ladi genere non è un fatto privato - sottolinea Valentina Marras, assessora alle pari opportunità -, non un fatto che dipenda da razza o censo, bensì è una piaga che ha radici profonde nel rapporto storicamente diseguale tra uomo e donna. Leche si rivolgono ai centri antisono in aumento e nella maggior parte dei casi chi faha le chiavi di casa. Per questo è necessario parlarne e confrontarsi, capirne l'origine, arrivare alla radice per comprendere quanto è fondamentale promuovere quel cambiamento culturale necessario, combattendo gli stereotipi di genere, le disuguaglianze e le discriminazioni, educando al rispetto delle differenze e alla parità di genere, promuovendo anche momenti di sensibilizzazione e di informazione”.