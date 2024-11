Biccy.it - Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti: la novità della serata cover e quando annuncerà i Big

Esattamente fra dieci giorni, in diretta al Tg1 delle 13:30, svelerà chi saranno i big che parteciperanno al prossimodi. Inizialmente l’annuncio sarebbe dovuto avvenire lunedì 2 dicembre, ma il conduttore toscano ha deciso di anticiparlo di 24 ore optando per la giornata di domenica.Inizialmente aveva anche annunciato la presenza di 20 big, poi aumentati a 24. Ma già ora ha intenzione di aumentare ancora: “avevamo previsto 24 canzoni, ma le aumenteremo, ma non so ancora di quante le aumenterò, sicuramente non posso metterne 40 perché c’è il Dopo“, ha dichiarato alla Milano Music Week. Probabilmente diventeranno 26/28, una scelta necessaria per escludere dalla rosa meno artisti possibili e accontentare più persone. Fra i nuovi big che si sono candidati c’è anche Amedeo Minghi, che manca dalla gara dal 2008.