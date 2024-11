Biccy.it - Davide Donadei per errore ferisce un’influencer, il video: “Trauma cranico”

In queste ore sta diventando virale su Tik Tok e Twitter unil cui protagonista è. Questa volta non si tratta di una clip in cui l’ex gieffino si racconta nel nuovo reality The Social Home, ma di qualcosa di molto diverso.Nel filmato si vedere il ragazzo che si allena in palestra e mentre tenta di appendersi ad un attrezzo, lo tira in testa alla povera influencer Barbara Gambatesa. Nelsi sente il tonfo e si vede Barbara cadere a terra ecorrere immediatamente ad aiutarla. Adesso l’influencer sta bene ed è stata proprio lei a caricare il, scrivendo: “Quel momento in cui lui ha provato a farmi fuori”. Un utente ha chiesto alla ragazza se si fosse fatta davvero male e lei ha ha risposto: “e spostamento di alcune vertebre cervicali“.