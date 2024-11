Thesocialpost.it - Coppa Davis, Sinner c’è! E adesso il doppio

Italia-Argentina, sfida per i quarti di finale di, era partita nel peggiore dei modi. Un Lorenzo Musetti teso e fuori palla ha subito una brutta sconfitta per 6-4 6-1 da un Cerundolo in grande giornata. Perdere ci sta, ma da Lorenzo ci si aspettava di più. Ancora una volta, quindi, la Nazionale italiana si è affidata al talento di Jannik, opposto al numero uno argentino Baez.E Jannik, come al solito, non ha tradito le attese. Anche se Baez ha tentato in tutti i modi di opporre resistenza, giocando anche un buon primo set, il nostro numero uno è stato implacabile. Come hanno detto in molti, il rumore che si sente quando colpisce la palla l’italiano è diverso da quello dei suoi avversari. Jannik ha piazzato il primo break già nel terzo game, ha giocato turni di servizio impeccabili ed ha chiuso il set sul 6-2 strappando di nuovo la battuta a un annichilito argentino.