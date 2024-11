Coppa Davis 2024 Spagna fuori Ferrer | Nessun rimpianto sulla scelta di Nadal

Leggi su Sportface.it

Intervistato da Mundo Deportivo, il capitano spagnolo Davidha parlato all’indomani della sconfitta con l’Olanda che ha decretato l’eliminazionale delladalla. Ovviamente le domande non possono che essere relative all’impiego di Rafael, che nel primo singolare ha perso in quello che è stato l’ultimo match della carriera della leggenda di Manacor. “Avevo fiducia che potesse essere la miglior squadra possibile, non rimpiango le mie scelte – assicura– Non è stato il saluto che volevamo, avremmo voluto arrivare fino a domenica ma così non è stato. E’ lo sport”.“Perdere ti rende triste, forse per questo il tributo a Rafa è sembrato più freddo – prosegue il capitano della– Sono certo che comunque l’anno prossimo sarà presente a tanti grandi tornei dove potrà ricevere tutto il calore e l’amore che merita.