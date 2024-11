Dailymilan.it - Calciomercato, nuova finestra di mercato a giugno: le date

La Serie A chiede ufficialmente unadi: tutto quello che c'è da sapere in merito alleUnadiviene anticipata dal 1 al 102025. La Lega Serie A ha presentato ufficialmente alla Federcalcio questa richiesta seguendo le indicazionidalla FIFA. Si tratta di un mese di anticipo rispetto all'apertura standard avvenuto fino ad adesso delle finestre di trasferimento.L'obiettivo è quello di poter schierare in questo modo i nuovi tesserati già dal 15, data d'inizio del torneo. Il Consiglio Federale ora si dovrà riunire per discutere e valutare ed in caso deliberare ufficialmente. Non è chiaro se questariguarderà solo le società partecipanti al Mondiale per Club, o sarà valida per chiunque club.didi, ecco le nuoveper ilUna cosa pare certa: in questo periodo dal punto di vista legale si potranno prolungare i contratti dei giocatori in scadenza nel periodo in cui si giocherà il Mondiale.