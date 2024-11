Lanazione.it - Buzzi, piove dentro la scuola. Calamai: “Nessun abbandono”, ma la scala è inagibile da 4 anni

Leggi su Lanazione.it

Prato, 21 novembre 2024 – L’Istitutoè al centro del dibattito. Infiltrazioni, pioggia copiosa dal soffitto, attrezzature da centinaia di migliaia di euro a rischio, umido sulle pareti, acqua marrone che esce dai rubinetti dei bagni,esterna di accesso. Un quadro desolante per ladi formazione tessile simbolo di Prato. Una situazione talmente al limite da spingere alla protesta studenti e famiglie. Ieri mattina, dopo che alcuni alunni, martedì, avevano diffuso numerose foto per mostrare lo stato in cui versa la, con secchi sui banchi per contenere l’acqua che scende dal soffitto, e organizzato uno sciopero il 28 novembre, il presidente della Provincia, Simone, ha effettuato un sopralluogo all’istituto di viale della Repubblica. Il problema non è di poco conto, il dirigente Alessandro Marinelli, chiede interventi, mentre il presidente ribadisce “che non c’è alcuna situazione dio mancanza di controllo”.