Attracted To Danger il nuovo album dei The New Roses

To– The Newuncelebra l’essenza dell’hard rock melodico.Ilcapitolo della discografia dei NewTo, rappresenta un ennesimo trionfo per la band tedesca. Un lavoro che riesce a coniugare grinta, melodia e uno spirito senza tempo, confermando il gruppo di Wiesbaden tra i protagonisti indiscussi del panorama hard rock internazionale.The New– Hard Rock senza tempoIl fascino del rock melodico anni ‘80 continua a conquistare, sfidando l’evoluzione delle mode e delle sonorità contemporanee. I New, fedeli a questa tradizione, la reinterpretano con una produzione moderna, ma senza intaccare l’essenza di riff incisivi, cori accattivanti e un’attitudine che mescola glam, southern rock e blues.To, sestoin studio della band, è il risultato di un percorso iniziato nel 2007 nei locali di Wiesbaden e culminato in una crescente notorietà internazionale.