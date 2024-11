Puntomagazine.it - Zelensky avverte: “l’Ucraina perderà la guerra se gli Stati Uniti tagliano i finanziamenti militari”

Leggi su Puntomagazine.it

cherischia di perdere lasenza il continuo sostegno militare degli, mentre Biden autorizza l’invio di mine antiuomo per rafforzare le difese ucraine.l presidente ucraino Volodymyrha dichiarato in un’intervista a Fox News chepotrebbe perdere lacontro la Russia se gliriducessero o interrompessero ia Kiev.“Se loro, penso che noi perderemo”, ha affermato, sottolineando come il supporto militare statunitense sia fondamentale per la continuazione della resistenza contro l’invasione russa. Il presidente ucraino ha continuato spiegando che, pur essendo in grado di produrre alcune risorse belliche in proprio, queste non sono sufficienti per prevalere nella