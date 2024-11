Gaeta.it - Visit Maldives lancia una campagna di webinar per attrarre turisti italiani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a rire la sua offerta sul mercato italiano attraverso una serie di iniziative mirate, con l’intento di aumentare il numero diatori provenienti dall’Italia. Tra queste, “Discover”, un programma diche avrà inizio il 28 novembre, rivolto a professionisti del turismo. L’evento si concentrerà su vari aspettici delle Maldive, con un particolare focus sui temi dell’avventura e della sostenibilità. il programma dei“Discover”Il ciclo divedrà la partecipazione di partner importanti, tra cui The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residencee Centara Grand Island Resort. Questi eventi si prefiggono di fornire agli agenti di viaggioinformazioni dettagliate sulle caratteristiche distintive delle Maldive come destinazioneca.