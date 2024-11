Secoloditalia.it - Valditara vedrà Gino Cecchettin: “Le mie parole strumentalizzate, abbiamo in comune lo stesso obiettivo”

“Non ho mai detto che il femminicidio è colpa degli immigrati, ma che in Italia c’è un aumento preoccupante delle violenze sessuali a cui contribuisce anche, ed è importante l’anche, la marginalità e la devianza conseguenti a un’immigrazione irregolare”. Giuseppe, dal Salone nazionale dello studente a Roma, torna sullepronunciate in occasione della presentazione della Fondazione Giulia, che hanno scatenato un vespaio di polemiche e lo sdegno delle sinistre. “Le violenze sessuali sono un altro fenomeno molto triste – ha aggiunto il ministro dell’Istruzione – i dati Istat e del ministero dell’Interno sono purtroppo inequivocabili. E mi dispiace che qualcuno li abbia alterati o non li abbia conosciuti. Non ho detto che l’immigrato è causa di questo”.: le miesono stateIl ministroparla chiaramente di strumentalizzazione di alcune sue affermazioni e si dice disponibile a incontrare, ospite d’onore oggi nell’Aula Magna Santa Lucia a Bologna per l’evento “Dieci domande sulla violenza”.