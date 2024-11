Liberoquotidiano.it - Ue, i leader della maggioranza negoziano un nuovo Patto di coalizione

Riprendono i negoziati per la nuova Commissione europea. Idelle tre forze dilavorano adiche definisca il perimetro dei gruppi che esprimono la Commissione von der Leyen bis. I presidenti di popolari, socialisti e liberali ripartono dalle linee programmatiche illustrate da Ursula von der Leyen in plenaria a luglio. Il testo potrebbe essere pronto già oggi, in tempo per la Conferenza dei presidenti di gruppo delle 17. Renew Europe propone una soluzione anche per far passare Raffaele Fitto come vicepresidente. L'altro passaggio chiave è quello sul nomespagnola Teresa Ribera, invisa ai popolari spagnoli. "L'accordo ci sarà e il 27 novembre voteremo la nuova Commissione Europea", assicura il capodelegazione di Forza Italia all'Eurocamera Fulvio Martusciello.