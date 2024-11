Ilfattoquotidiano.it - Torino, rapine e aggressioni (anche col taser) da parte di giovani e minorenni: 11 misure cautelari. I video dei pestaggi

Undici, alcune delle quali a carico di, sono state eseguite dalla polizia di Stato nell’ambito di un’inchiesta su una serie die dimesse a segno,con un, da una baby gang a. L’indagine, svolta dalla squadra mobile, ha preso le mosse dopo un episodio avvenuto il 12 aprile in un parco cittadino, dove un ragazzo venne picchiato per ragioni definite “futili” da alcuni coetanei: il giovane riportò l’infrazione delle ossa nasali e una lesione grave all’occhio sinistro, e fu sottoposto a un intervento chirurgico. Gli investigatori accertarono che in seguito lo stesso gruppo, sempre nel parco, poco dopo aveva malmenato e derubato un altro ragazzo, portandogli via, fra l’altro, le scarpe che stava portando ai piedi. Gli indagati, secondo gli inquirenti, sono autori di una decina di episodi analoghi.