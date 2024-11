Scuola, FdI ritira il voucher per le paritarie. Ma Noi Moderati insiste e in Manovra alza l'asticella a 2mila euro di bonus

Leggi su Open.online

Dietrofront. Fratelli d’Italia ha rinunciato alla proposta di introdurre unfino a 1.500per incentivare le iscrizioni alle scuole, destinato alle famiglie con redditi Isee sotto i 40mila. L’emendamento alla, firmato dal deputato Lorenzo Malagola, non figura più tra quelli segnalati per l’approvazione, segnando una svolta inaspettata in un dibattito che aveva acceso non poche polemiche. La misura di FdI si inseriva nella linea politica di incentivi allegià avviata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che lo scorso anno aveva destinato, per la prima volta, 150 milioni didi fondi Pnrr agli istituti paritari. Una scelta che aveva già sollevato critiche da parte di chi vede nellapubblica il principale destinatario delle risorse statali, soprattutto in un momento di sofferenza per il comparto.