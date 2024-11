Lapresse.it - Rivolta in carcere a Vercelli, intervenuti i vigili del fuoco

dei detenuti neldi. La notizia è riportata dall’Osapp: “Aldii detenuti ‘spadroneggiano’. Ilè in mano ai detenuti più violenti. In data di ieri a partire dalle ore 14,00 circa e fino alle ore 21,00 circa tutti i detenuti ristretti al terzo, al quarto e al quinto piano si sono resi autori di disordini di ogni tipo: hanno sfondato i cancelli, distrutto telecamere, suppellettili, hanno incendiato materassi, lenzuola e cuscini, hanno allagato le sezioni, hanno lanciato bombolette, si sono barricati ostruendo l’ingresso nelle sezioni con brande”, spiega Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp.“È inammissibile che il personale di polizia penitenziaria venga sbeffeggiato e trattato in tale modo e speriamo che vengano assunti urgenti, immediati e concreti provvedimenti come pure speriamo che il personale venga messo nelle migliori condizioni operative ivi compreso la salubrità e il mobilio sui luoghi di lavoro considerato l’inigienicità di taluni ambienti, in modo particolare dei servizi igienici del personale assai degradanti e inagibili – dice ancora l’Osapp -.