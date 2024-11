Lanazione.it - Paolo Jannacci vince il premio nazionale “Cultura della pace-città di Sansepolcro”

Arezzo, 20 novembre 2024 – Nato a Milano è un musicista, compositore e arrangiatore italiano; jazzista eclettico: suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. Inizia lo studio dello strumento all'età di sei anni con Lina Marzotto Pollini e Davide Tai. Prosegue gli studi di strumento e armonia con il padre EnzoTomelleri e il M° Ilario Nicotra, parallelamente ad una formazione linguistico-umanistica. Suona Jazz attivamente in trio con Marco Ricci e Stefano Bagnoli, in duo con Luca Meneghello e con i quartetti Air Quartet – Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Daniele Moretto – e Strings Quartet – Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Luca Meneghello. Con il progetto In Concerto Con Enzo ripropone i brani jazz e canzoni del padre Enzo. L'attività disi suddivide in diversi campi: colonne sonore per film, pubblicità, produzioni discografiche e recitazione, live.