Montenapoleone supera la Fifth Avenue | è la prima strada del lusso a livello mondiale

Via: la via delpiù costosa al mondoVia, nel cuore di Milano, è ora lacommerciale più costosa al mondo,ndo la celebredi New York e l’des Champs-Élysées di Parigi. Questo prestigioso riconoscimento arriva grazie a canoni di locazione che raggiungono i 20.000 euro al metro quadro all’anno, con un aumento dell’11% negli ultimi 12 mesi e del 30% negli ultimi due anni. A certificarlo è il 34° report “Main Streets Across the World” del gruppo immobiliare Cushman & Wakefield, che analizza 138 location delin tutto il mondo.Leggi anche: Moda, la sfida di Carolyn Smith: “Basta taglie, liberiamo le donne”“Milano è diventata un brand globale sinonimo del”, afferma Thomas Casolo, responsabile retail Italia e co-head luxury di Cushman & Wakefield.