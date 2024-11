Anteprima24.it - Melito, due nuove strutture per i minori

Tempo di lettura: 2 minutiDuedi accoglienza perrealizzate all’interno di un bene confiscato, Casa di Ros e Upendo, saranno inaugurate mercoledì prossimo, alle 11, nel Parco Margherita adi Napoli. La Casa di Ros, intitolata alla memoria di Rosario Mauriello, giovane vittima innocente della camorra, è una comunità alloggio per, mentre Upendo è una comunità educativa a dimensione familiare. Entrambe le– gestite da “Mondo in Cammino” – sono state concepite come luoghi di accoglienza, crescita e sostegno per idel territorio, offrendo loro un ambiente sicuro e ricco di opportunità. All’inaugurazione saranno presenti i familiari di Rosario Mauriello, ucciso dalla camorra a 21 anni (era l’11 gennaio 1994) per un tragico errore.