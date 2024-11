Udine20.it - Luciano Ligabue in concerto sabato 23 novembre a Udine

in23al Teatro Nuovo Giovanni Dadie lunedì 25al Teatro Rossetti di TRIESTE, nell’ambito del nuovo tour teatrale “IN TEATRO- DEDICATO A NOI”.A 13 anni di distanza dall’ultima volta,dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione,per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.Una serie di concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si è tenuta una doppia data zero),per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile. Per rendere ancor più unico ogniha scelto di proporre ogni sera una scaletta diversa, in cui, oltre alle perle nascoste della sua carriera, non mancheranno le hit più amate dal pubblico.