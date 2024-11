Gaeta.it - La lotta contro la violenza di genere: il progetto #InPiediControLaViolenza del Gruppo Mondadori

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre di ogni anno rappresenta una data significativa nellaper i diritti delle donne e per l’eliminazione delladi. In questo contesto, ilha avviato un’iniziativa importante, intitolata #InPiediLa, mirata a dare visibilità e supporto alle donne vittime di abusi. L’iniziativa prevede una serie di eventi e installazioni artistiche che pongono l’accento sull’urgenza di affrontare questo tema e promuovere una cultura basata sul rispetto e la parità.L’installazione artistica come simbolo di resistenzaDal 18 al 25 novembre, Palazzo Niemeyer ospita un’installazione artistica pensata per attrarre l’attenzione del pubblico: 100 sedie rosse, progettate dal fotografo Nicola Ughi e dal regista Tommaso Casigliani.