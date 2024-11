Calciomercato.it - Juventus, sorpresa Giuntoli: l’ex Roma al posto di Vlahovic a gennaio

Il capo dell’area tecnica della Juve è alla ricerca anche di un nuovo attaccante per il mercato invernale: spunta una vecchia conoscenza del calcio italianoLatira un sospiro di sollievo per Dusandopo l’infortunio rimediato dal centravanti serbo in nazionale contro al Danimarca nella serata di lunedì.Cristiano(LaPresse) – Calciomercato.itIl numero nove ha sentito tirare dietro la coscia, uscendo nei minuti finali della sfida di Nations League. Martedì mattina gli esami svolti al J-Medical una volta tornato alla Continassa, che fortunatamente per Thiago Motta e i tifosi bianconeri non hanno evidenziato lesioni.salterà la super sfida con il Milan di sabato, ma potrebbe già recuperare per l’incrocio in Champions League della prossima settimana in casa dell’Aston Villa.