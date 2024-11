Lapresse.it - Ucraina, Borrell: “Altri Stati seguiranno esempio Usa su uso armi in Russia”

Leggi su Lapresse.it

La decisione di rimuovere i limiti territoriali all’uso delledate all’“è competenza nazionale, quindi glimembri lo stanno già facendo apertamente., lo stanno facendo senza dirlo. Eieri, non hanno detto nulla. Ma sono sicuro chel’degliUniti per consentire agli ucraini di usare le loroper combattere contro i russi all’interno del territorio russo, perché è dal territorio russo che sonoattaccati, ed è pienamente conforme al diritto internazionale. Quindi penso che oggi ne discuteremo, e spero che tutti glimembrila decisione degliUniti”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josepal suo arrivo al Consiglio Esteri-Difesa a Bruxelles.