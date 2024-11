Gaeta.it - Nuove misure di sicurezza alimentare dopo il caso di botulismo a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, la morte di una donna a, avvenutaaver consumato una zuppa di carciofi acquistata al supermercato, ha sollevato serie preoccupazioni sullain Italia. L’Istituto Superiore di Sanità ha rilasciatolinee guida per produttori e distributori, nel tentativo di ridurre i rischi legati al, una malattia causata dal batterio Clostridium botulinum. Questa situazione ha attirato l’attenzione sulla necessità di garantire la salute pubblica, in un contesto dove sempre più consumatori si rivolgono a prodotti confezionati e pronti al consumo.Rischi associati alle zuppe pronteLe zuppe, le vellutate e i passati di verdura che si trovano nel reparto frigo dei supermercati utilizzano un processo di pastorizzazione che, purtroppo, non è sempre efficace nell’eliminare le spore di Clostridium botulinum.