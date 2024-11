Lanazione.it - Gli amaranto col sorriso: "Avanti così"

Morale ritrovato in vista del super derby. Ma in casa Zenith Prato si cerca di rimanere con i piedi per terra e di non caricare troppo di aspettative la prossima partita. "Ci volevano questi tre punti ottenuti contro il Tuttocuoio, anche se hanno fatto poco per la nostra classifica. Ci consentono di rimanere nel gruppo delle squadre che lottano per evitare i play out. In caso di sconfitta ci saremmo staccati e sarebbe stata una stagione ancor più in salita – commenta il vice presidente blu, Enrico Cammelli, guardando il tabellone del girone -. Ho visto una grande prestazione di squadra, importante per ritrovare fiducia e morale dopo le quattro sconfitte consecutive che pesavano anche in termini di classifica. Adesso ci aspettano due derby consecutivi, contro Prato e Pistoiese. Pensiamo alla partita di domenica senza metterci sopra un carico emotivo eccessivo.